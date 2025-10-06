В России могут закрепить право учителей на бесплатное питание в школах

Депутаты предложили ввести бесплатное питание для учителей в школах.
В России могут на законодательном уровне закрепить право учителей на бесплатное питание в школах. Соответствующий межфракционный законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщают его авторы.
«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах», — пояснил ТАСС один из авторов законопроекта Дмитрий Гусев.
Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторами инициативы являются депутаты Дмитрий Гусев, Елена Драпеко, Нина Останина и Ярослав Нилов. По мнению Нины Останиной, учителя, получив возможность питаться бесплатно, смогут напрямую контролировать рацион и давать обратную связь, что сделает питание более здоровым и сбалансированным для всех учеников.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой о внедрении государственной программы поддержки учителей в виде предоставления им служебного жилья с возможностью приватизации. Соответствующее обращение было направлено министру просвещения Сергею Кравцову.