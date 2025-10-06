В Сиднее неизвестный открыл огонь по случайным прохожим: что известно о жертвах

В Австралии 5 октября произошло ЧП. Вооруженный мужчина открыл огонь по случайным прохожим Сиднея. Пострадали минимум 17 человек. Подозреваемого в нападении на жителей задержали, пишет портал News.com.au.
Полиция арестовала 60-летнего мужчину. По предварительным данным, он стрелял без разбора, выпустив порядка сотни патронов.
«60-летний мужчина был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали», — говорится в материале.
