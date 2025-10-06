Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сиднее неизвестный открыл огонь по случайным прохожим: что известно о жертвах

Минимум 17 человек пострадали при стрельбе в Сиднее.

Источник: Комсомольская правда

В Австралии 5 октября произошло ЧП. Вооруженный мужчина открыл огонь по случайным прохожим Сиднея. Пострадали минимум 17 человек. Подозреваемого в нападении на жителей задержали, пишет портал News.com.au.

Полиция арестовала 60-летнего мужчину. По предварительным данным, он стрелял без разбора, выпустив порядка сотни патронов.

«60-летний мужчина был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали», — говорится в материале.

Ранее в Мончегорске Мурманской области мужчина напал на пенсионерку. Он сорвал с плеч жертвы рюкзак и попытался ограбить ее. Всё произошло в подъезде, где находится квартира женщины.