В России три аэропорта временно прекратили работу ночью 6 октября

В ночь на 6 октября три российских аэропорта приостановили работу. Так, ограничения на полеты действуют в воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Меры предосторожности ввели в 01:15 6 октября. Ранее ограничения действовали также в аэропорту Саратова. С 01:25 воздушная гавань вновь принимает и отправляет рейсы.
«Аэропорты СОЧИ, Н. НОВГОРОД (Стригино), ГЕЛЕНДЖИК — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации.
Днями ранее в Германии приостановили работу международного аэропорта в Мюнхене. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, с дронами, кружившими над воздушной гаванью, пока ничего не ясно.