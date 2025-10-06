Ричмонд
В России три аэропорта временно прекратили работу ночью 6 октября

В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 октября три российских аэропорта приостановили работу. Так, ограничения на полеты действуют в воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Меры предосторожности ввели в 01:15 6 октября. Ранее ограничения действовали также в аэропорту Саратова. С 01:25 воздушная гавань вновь принимает и отправляет рейсы.

«Аэропорты СОЧИ, Н. НОВГОРОД (Стригино), ГЕЛЕНДЖИК — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации.

Днями ранее в Германии приостановили работу международного аэропорта в Мюнхене. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, с дронами, кружившими над воздушной гаванью, пока ничего не ясно.