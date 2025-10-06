Почти все билеты раскуплены на концерт Димы Билана в Новосибирске

В Новосибирске стремительно раскупаются билеты на предстоящий концерт Димы Билана, который состоится 23 октября в «Локомотив-Арена». На данный момент в партере осталось лишь 77 свободных мест, а также несколько кресел в других секторах.
Такой высокий интерес к юбилейной программе «На берегу неба» свидетельствует о колоссальной популярности артиста в городе. Поклонники спешат приобрести билеты, чтобы стать частью грандиозного шоу, которое обещает стать одним из главных музыкальных событий осени. Оставшиеся места в партере исчезают с невероятной скоростью, подтверждая статус Билана как одного из самых запрашиваемых исполнителей на российской сцене.
6+