CNN: Правительство США еженедельно теряет 15 миллиардов долларов для ВВП

Длительная остановка деятельности правительства США может привести к массовым сокращениям и потерям для ВВП в размере 15 миллиардов долларов еженедельно. Такое мнение в воскресенье, 5 октября, выразил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
— Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения, но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало. Демократы увидят, что здравый смысл — это избежать потерь для экономики, — добавил политик.
По его словам, причин для сокращений не будет при определенных условиях — если демократы разумно подойдут к вопросу согласования бюджета США, передает CNN.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что шатдаун опасен даже для обычных государств, не участвующих в войнах.
1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Что означает этот термин и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».