В РФ могут ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков среди детей: что предложено сделать

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей. Максимальный предусмотренный срок составит до трех лет. Об этом детально рассказал депутат Леонид Слуцкий в диалоге с ТАСС.
Парламентарий также указал, что в качестве наказания предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей и обязательные или исправительные работы. Депутат пояснил, что ответственность наступит в случае пропаганды наркотических средств, в том числе, через мессенджеры, видеохостинги и другие цифровые платформы.
«Эти мерзавцы, завлекающие детей в употребление наркотиков разными изощренными способами, в том числе с помощью веселых картинок и анекдотов в интернете, создают впечатление, что запрещенные вещества — весело и совсем не страшно. Для таких негодяев только уголовное наказание», — подытожил Леонид Слуцкий.
В ГД также рассказали о единовременной выплате накопительной пенсии. Возможность ее получения появится в 2026 году. Выплата положена тем, у кого размер накоплений не превысил 440 тысяч рублей.