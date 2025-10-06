В РФ могут ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков среди детей: что предложено сделать

Парламентарий также указал, что в качестве наказания предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей и обязательные или исправительные работы. Депутат пояснил, что ответственность наступит в случае пропаганды наркотических средств, в том числе, через мессенджеры, видеохостинги и другие цифровые платформы.