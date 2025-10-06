От кузнецы до награды на Каннском фестивале: 111 лет со дня рождения актера Сергея Курилова

Профессиональный путь Курилова начался в Московском ТЮЗе, где он служил до начала войны. С 1941 года актер был командирован в Красноярск, где работал в Театре имени А. С. Пушкина. Вернувшись в 1944 году в столицу, Сергей Иванович сменил несколько театральных коллективов — играл на сцене Театра имени Евг. Вахтангова, затем в Театре Сатиры, а в 1946 году на один сезон уехал в Смоленский областной драматический театр.