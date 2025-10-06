От кузнецы до награды на Каннском фестивале: 111 лет со дня рождения актера Сергея Курилова

Сергей Иванович Курилов — советский актер театра и кино, мастер дубляжа.
В понедельник, 6 октября 2025, исполняется 111 лет со дня рождения легендарного советского актера Сергея Курилова, чья судьба могла сложиться совершенно иначе, если бы не случайная встреча, изменившая его жизнь. Талантливый мальчик из семьи тульских крестьян мечтал строить дома, но стал звездой советского кинематографа, а в конце жизни вернулся к своему первому призванию — живописи. Подробнее в материале URA.RU.
Кузнечное детство и несостоявшийся архитектор: начало пути Сергея Курилова.
Сергей Иванович Курилов родился 6 октября 1914 года в Москве в семье приехавших из Тульской губернии крестьян. Его отец Иван Иванович работал в кузнице, а мать Анна Гавриловна занималась воспитанием четверых детей. Маленький Сережа часто наблюдал за работой отца, который мастерски создавал различные изделия из металла. Мальчик и сам пробовал рисовать эскизы, проявляя незаурядные художественные способности.
После окончания восьмилетки юноша поступил в строительно-архитектурный техникум, намереваясь связать свою жизнь с проектированием зданий. Однако судьба распорядилась иначе — Курилов активно участвовал в художественной самодеятельности, и однажды студенческий драмкружок посетил преподаватель из театрального училища при Московском театре Революции. Заметив талантливого юношу, педагог предложил ему сменить профессию. Момент, определивший всю дальнейшую жизнь Курилова, случился спонтанно — по воспоминаниям современников, решение о смене карьерного пути было принято будущей звездой за считанные минуты.
Театральный путь Курилова: от Москвы до Красноярска и обратно.
Сергей Курилов в 1932 году поступил на актерский факультет театрального училища при Московском театре Революции, в 1934 году окончил егоФото: Кадр из фильма «Белинский» (1951), реж. Григорий Козинцев, Ленфильм.
В 1934 году Сергей окончил актерский факультет училища при Театре Революции и продолжил обучение в театральной школе при МХАТе 2-м. Однако завершить образование не удалось — в 1936 году театр был закрыт по решению властей.
Профессиональный путь Курилова начался в Московском ТЮЗе, где он служил до начала войны. С 1941 года актер был командирован в Красноярск, где работал в Театре имени А. С. Пушкина. Вернувшись в 1944 году в столицу, Сергей Иванович сменил несколько театральных коллективов — играл на сцене Театра имени Евг. Вахтангова, затем в Театре Сатиры, а в 1946 году на один сезон уехал в Смоленский областной драматический театр.
За годы театральной деятельности им были созданы яркие образы: Фердинанд в шиллеровском «Коварстве и любви», Огнев во «Фронте» Корнейчука, граф Альмавива в «Женитьбе Фигаро» Бомарше, Сергей Луконин в пьесе «Парень из нашего города» Симонова.
«Миклухо-Маклай» — роль, изменившая все.
Поворотный момент в судьбе Курилова наступил в 1947 году, когда его приняли в труппу Театра-студии киноактера. Судьба преподнесла ему сразу же щедрый подарок — главную роль в фильме Александра Разумного «Миклухо-Маклай». Эта работа не только принесла актеру всесоюзную известность, но и на долгие годы стала его визитной карточкой.
Манере игры Курилова были свойственны внешняя сдержанность и внутренний драматизм, импульсивность и интеллигентность — качества, которыми обладал сам Сергей Иванович. Именно поэтому ему так удавались роли интеллектуалов, ученых, художников и военных командиров — людей сильных духом и незаурядного ума..
Голос, покоривший сердца: Курилов и дубляж.
Кадр из кинофильма режиссера Бориса Бунеева «За власть Советов».Фото: РИА Новости.
Мало кто знает, что помимо актерской работы в кино и театре Сергей Курилов был признанным мастером дубляжа, озвучив более 100 ролей в отечественных и зарубежных фильмах. Его глубокий бархатный баритон звучал в таких известных картинах, как «Бродяга» (Индия), «Собор Парижской Богоматери» (Франция), «Есения» (Мексика), «Жандарм и инопланетяне» (Франция) и многих других.
Примечательно, что Курилову доверяли озвучивать персонажей высокого социального статуса и интеллектуалов — его голосом в советском прокате говорили короли, епископы, ученые и аристократы. Это свидетельствовало о безупречной дикции и особом тембре голоса актера, который мгновенно располагал к себе зрителей.
Личная жизнь Сергея Курилова: одна любовь на всю жизнь.
В 1983 году, уволившись из Театра-студии киноактера, Сергей Курилов большую часть свободного времени стал посвящать живописи, рисуя пастелью и карандашомФото: Кадр из фильма «Как закалялась сталь» (1973), реж. Николай Мащенко, Киностудия им. А. Довженко.
Личная жизнь Сергея Курилова сложилась так же гармонично, как и его творческая карьера. Со своей будущей супругой Ниной Павловной Попрыкиной он познакомился во время учебы в школе МХАТа 2-го. Молодые люди поженились, и в 1937 году у них родился сын Александр, ставший впоследствии известным литературоведом и историком литературы.
Нина Павловна ради семьи оставила сцену и полностью посвятила себя созданию домашнего уюта. По словам близких, она никогда не жалела о своем выборе и была надежной опорой для мужа на протяжении всей его жизни.
В свободное время, которого у востребованного актера было немного, Сергей Иванович увлекался рыбалкой. Находясь на съемках, он никогда не упускал возможности съездить на рыбалку или отправиться в лес за грибами. Эти простые земные радости напоминали ему о детстве и помогали восстановить силы перед новыми творческими испытаниями.
Признание и награды Сергея Курилова.
За выдающийся вклад в развитие отечественного кинематографа и театрального искусства Сергей Курилов был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР (1958). Среди других наград актера: медаль «В память 800-летия Москвы» (1948), орден «Знак Почета» (1950), медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). Особым достижением стал приз за лучший актерский состав на Международном кинофестивале в Канне (1955) за фильм «Большая семья».
Трагический финал Сергея Курилова: возвращение к первой любви.
Сергей Курилов является Заслуженным артистом РСФСР (28 ноября 1958) Фото: Кадр из фильма «Герои Шипки» (1954), реж. Сергей Васильев, Ленфильм, Болгарфильм.
Трагический поворот в судьбе актера произошел в 1970-х годах, когда у него начала развиваться тяжелая болезнь ног. После одной из любимых рыбалок Курилов почувствовал онемение в ногах. Хотя недомогание постепенно прошло, обеспокоенная супруга настояла на полном медицинском обследовании. Результаты были неутешительными и свидетельствовали о необратимых процессах в организме.
Болезнь прогрессировала, и со временем актер утратил способность самостоятельно передвигаться. Ему приходилось отказываться от ролей, а затем он и вовсе перестал сниматься. Последним фильмом с его участием стала картина «Две строчки мелким шрифтом» (1981). Получив персональную пенсию республиканского значения, 1 июня 1983 года Сергей Иванович уволился из Театра-студии киноактера.
В этот сложный период Курилов вернулся к своему первому увлечению — живописи. Большую часть свободного времени он посвящал рисованию пастелью и карандашом. У актера была небольшая мастерская, куда его, лишившегося возможности ходить, привозил сын. Сергей Иванович часто дарил свои работы друзьям и мечтал организовать персональную выставку, но, к сожалению, не успел это сделать.
Сам Курилов с присущим ему юмором говорил, что дважды менял профессию в жизни и в итоге вернулся к изобразительному искусству, которое всегда было его тайной страстью.
Память и наследие Сергея Курилова.
Сердце Заслуженного артиста РСФСР Сергея Ивановича Курилова перестало биться 11 января 1987 года. Его похоронили на Химкинском кладбище в Москве на участке № 125. Нина Павловна пережила мужа на десять лет и покоится рядом с ним.
Творческое наследие Сергея Курилова — это не только десятки ярких киноролей и театральных образов, но и его картины, которые до сих пор хранятся в семейных коллекциях и у друзей актера. Современному зрителю имя Курилова может быть не так известно, как другие звезды советского кинематографа, но его работы в таких фильмах как «Миклухо-Маклай», «Большая семья», «Максимка» продолжают покорять сердца новых поколений своей искренностью и мастерством.
Золотой фонд советского кинематографа: фильмография Сергея Курилова.
За свою карьеру Курилов снялся более чем в 40 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд советского кино. Среди его лучших работ:
1947 — «Миклухо-Маклай» (Николай Миклухо-Маклай)1951 — «Белинский» (Виссарион Белинский)1952 — «Максимка» (капитан корвета Николай Федорович)1952 — «Римский-Корсаков» (Михаил Врубель)1954 — «Большая семья» (Виктор Журбин)1957 — «Ленинградская симфония» (Павел Орлов)1958 — «В дни Октября» (Александр Керенский)1964 — «Председатель» (Василий Кочетков)1968 — «Мертвый сезон» (генерал Бочаров)1978 — «И это все о нем» (слепой учитель Радин)1981 — «Две строчки мелким шрифтом» (Безруков).
Особый успех пришел к актеру после фильма «Большая семья», который был отмечен призом за лучший актерский состав на Каннском кинофестивале в 1955 году. Этот фильм занял седьмое место в прокате СССР 1954 года, собрав 30,7 млн зрителей.