В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем

В документе отмечается, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе «все характеристики» может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку «18+», так и лишь указание вида начинки — без каких-либо пометок об ограничении по возрасту.