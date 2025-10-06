Не привилегия, а социальная справедливость: в Госдуму внесут проект об обеспечении педагогов горячим питанием

В Госдуме предлагают обеспечить педагогов бесплатным горячим питанием. Соответствующий законопроект будет внесён в палату парламента.
Предполагается, что педагогические работники будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Организацией питания займутся учреждения образования, а финансировать его предлагается за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством.
«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах», — сказал РИА Новости один из авторов инициативы Дмитрий Гусев.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что российские педагоги должны получать доплату на покупку модной и красивой одежды.
