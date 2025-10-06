Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 октября 2025

Погода в Иркутске 6 октября 2025 года обещает быть облачной и снежной. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется лишь до +1…+3 градусов, температура ночью 0…-2. Ветер северо-западный 8−13 м/с, порывы до 15−20 м/с.
Погода в Иркутске 6 октября 2025.
— Переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в южных районах и ночью в горах Восточного Саяна умеренные, местами сильные осадки, ветер западный, северо-западный 8−13 м/с, порывы 15−20 м/с, в южных районах порывы 20−25 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем столбик термометра остановится на отметке 0…+5 градусов, если будет облачно, то −1…-6. Температура ночью 0…-5, при прояснении −6…-11. Вот что обещает погода в Иркутске 6 октября 2025 года.