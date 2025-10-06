С наступлением осени хабаровчан стали больше беспокоить крысы

Грызуны, почувствовавшие холода, стали массово перебираться в свои «зимние квартиры», то есть поближе к теплу — в дома хабаровчан. В связи с этим в краевой дезинфекционной станции отмечают увеличение числа заявок от жителей на дератизацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы стараемся оперативно обрабатывать поступающие заявки. При этом важно понимать, что дератизация — это не разовое мероприятие, ее нужно проводить на постоянной основе, ежемесячно. Делать это важно, потому как крыса носит крысят около 21 дня, а они, в свою очередь, спустя пару месяцев становятся половозрелыми. Еще одна причина постоянной плановой дератизации в том, что даже если крысы покинут обработанную территорию, на их место придут мыши, — объясняет и.о. главного врача КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» Андрей Щуров.
Собеседник отмечает, что зачастую горожане жалуются на крыс не только на мусорных площадках, но и около домов, соседствующих, например, с магазинами.
— Не все организации борются с грызунами добросовестно, и это настоящая проблема, способствующая увеличению их численности. Например, некоторые управляющие компании могут поручить разбросать отраву своим сотрудникам, но откуда они могут знать дозировку того или иного препарата. Или обращаются в некоторые частные фирмы по борьбе с грызунами и насекомыми, которые в целях экономии могут снижать дозировку препарата, смешивать разные вещества, что тоже неправильно. Также бывает, что к услугам дератизации прибегают всего лишь раз или два в сезон, что, конечно, недостаточно. Мы обычно составляем контракты с организациями на долгий период, только так можно гарантировать качество и результат, — подчеркивает Андрей Щуров.
Кстати, помимо жалоб на грызунов, хабаровчане по-прежнему продолжали вызывать специалистов для обработки территории от насекомых. Клещи, мухи, блохи, тараканы не спешили покидать участки и дома из-за теплого сентября.