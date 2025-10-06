С наступлением осени хабаровчан стали больше беспокоить крысы

— Не все организации борются с грызунами добросовестно, и это настоящая проблема, способствующая увеличению их численности. Например, некоторые управляющие компании могут поручить разбросать отраву своим сотрудникам, но откуда они могут знать дозировку того или иного препарата. Или обращаются в некоторые частные фирмы по борьбе с грызунами и насекомыми, которые в целях экономии могут снижать дозировку препарата, смешивать разные вещества, что тоже неправильно. Также бывает, что к услугам дератизации прибегают всего лишь раз или два в сезон, что, конечно, недостаточно. Мы обычно составляем контракты с организациями на долгий период, только так можно гарантировать качество и результат, — подчеркивает Андрей Щуров.