Увлажнители, витамины и забота: Life.ru узнал, как сохранить здоровье питомцев в отопительный сезон

Нельзя забывать и о психологическом аспекте. С наступлением осени сокращается световой день, что может негативно влиять на настроение и поведение домашних животных. У птиц, например, часто из-за стресса появляется привычка вырывать перья. Осенью многие животные и люди становятся несколько раздражёнными или подавленными, что связано с уменьшением солнечного света и предстоящей зимой. В этот период особенно важно окружить питомцев теплом, заботой и вниманием, обеспечить сбалансированное питание, комфортные условия и защиту от простудных заболеваний.