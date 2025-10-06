Ричмонд
В России могут пресечь свободную онлайн-продажу конфет с алкоголем

В Госдуме хотят усилить контроль за онлайн-продажей конфет с алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

Конфеты, в состав которых входит алкоголь, на данный момент продаются на маркетплейсах без пометы «18+». Несовершеннолетние могут приобрести соответствующую продукцию, так как для ее покупки не всегда нужно предъявлять паспорт. Важно усилить контроль за продажей конфет с алкоголем, считает депутат Сергей Леонов.

Парламентарий направил соответствующее обращение председателю Роспотребнадзора Анне Поповой. Он подчеркнул, что карточка конфет с ликером на маркетплейсах должна иметь упоминание о содержании алкоголя в товаре. По мнению депутата, доступность сладостей со спиртным может стимулировать молодежь к злоупотреблению.

«На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание “18+”, причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках», — пояснил Сергей Леонов.

KP.RU провел опрос в День борьбы с алкоголизмом. Оказалось, что 27% респондентов ведут полностью трезвый образ жизни.