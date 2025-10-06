В России могут пресечь свободную онлайн-продажу конфет с алкоголем

Конфеты, в состав которых входит алкоголь, на данный момент продаются на маркетплейсах без пометы «18+». Несовершеннолетние могут приобрести соответствующую продукцию, так как для ее покупки не всегда нужно предъявлять паспорт. Важно усилить контроль за продажей конфет с алкоголем, считает депутат Сергей Леонов.