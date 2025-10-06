Ричмонд
В аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода ввели ограничения

Меры введены в целях обеспечения авиационной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушных гаванях Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты Сочи, Нижний Новгород (“Стригино”), Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось о временных ограничениях в аэропортах Сочи и Геленджика, а также Ярославля и Нижнего Новгорода.