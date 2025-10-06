Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил о пяти ловушках при дарении квартиры

Юрист Ляпунов: при дарении квартиры нельзя вернуть ее впоследствии обратно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Многие люди стремятся передать квартиру близким еще при жизни путем дарения. Но у этого способа, несмотря на кажущуюся простоту, есть свои подводные камни, рассказал агентству «Прайм» старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

К основным рискам он относит:

Невозможность передумать и вернуть все обратно;Закон допускает такое лишь в исключительных случаях;Потеря возможности распоряжаться жильем: ни продать, ни завещать его уже не получится;Оспаривание сделки: это могут сделать родственники дарителя, что осложнит жизнь одаряемому;Согласие супруга дарителя: без него сделку могут признать недействительной;Вероятность оказаться на улице и без поддержки, если отношения испортятся, а в договоре не прописано право пожизненного проживания дарителя.

«Дарственная не “очищает” квартиру от долгов. Если жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собственник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой переходят и коммунальные долги, которые потом приходится оспаривать», — добавил Ляпунов.

Если в течение трех лет после дарения дарителя признают банкротом, сделку могут оспорить как подозрительную и вернуть квартиру кредиторам. Это уже риски потенциального покупателя некогда подаренной квартиры.

Поэтому необходимо тщательно взвесить все обстоятельства, правильно оформить документы и проверять историю жилья перед покупкой, заключил юрист.