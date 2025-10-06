Ходьба повышает чувствительность к новым звукам

Как выяснили исследователи, во время ходьбы люди становятся более чувствительными к новым и неожиданных звукам, чем когда стоят на месте.
В эксперименте приняли участие тридцать добровольцев, которых попросили пройти по траектории в форме восьмёрки, слушая непрерывный поток различных звуков. Учёные одновременно фиксировали активность мозга участников. Оказалось, что нейронная реакция на звук усиливалась именно во время движения. При этом направление и интенсивность звуков играли важную роль: например, при повороте направо реакция на звуки из правого уха становилась особенно выраженной.
Учёные также обнаружили, что мозг активно фильтрует предсказуемые звуки, такие как собственные шаги, и при этом усиливает восприятие неожиданных сигналов с боков. Это объясняет, почему прогулки помогают нам быть более внимательными к окружающему миру и могут способствовать безопасной навигации в пространстве.
Кроме того, эксперимент показал, что звуковые импульсы, приходящиеся только на одно ухо, нарушали обычные ассоциативные реакции мозга, но при этом эффект был наиболее заметен именно во время ходьбы. Всё это указывает на то, что наш мозг особенно активен и готов к обработке новых сигналов, когда мы движемся, а не остаёмся статичными.
Таким образом, прогулки оказывают не только положительное влияние на физическое здоровье, но и тренируют слуховую систему, помогая быстрее замечать изменения в окружающей среде. Это открытие может иметь значение для разработки методов улучшения когнитивной активности и безопасности в повседневной жизни.