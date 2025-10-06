Ходьба повышает чувствительность к новым звукам

Кроме того, эксперимент показал, что звуковые импульсы, приходящиеся только на одно ухо, нарушали обычные ассоциативные реакции мозга, но при этом эффект был наиболее заметен именно во время ходьбы. Всё это указывает на то, что наш мозг особенно активен и готов к обработке новых сигналов, когда мы движемся, а не остаёмся статичными.