Депутат Европарламента Блага пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага явился на мероприятия по случаю 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции с георгиевской лентой. Соответствующая информация следует из трансляции, которую вел официальный YouTube-канал правительства страны.

Торжество состоялось на Дуклинском перевале, который находится на границе с Польшей. В боевых действиях тогда погибли около 20 тысяч красноармейцев, а также 1,8 тысячи человек из чехословацкого корпуса.

На мероприятии также присутствовали — президент Словакии Петер Пеллегрини, председатель парламента Рихард Раши, премьер-министр Роберт Фицо и другие политики.

До этого американский лидер Дональд Трамп высказался о том, что США выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.

Председатель Китая Си Цзиньпин, в свою очередь, считает иначе. По его словам, КНР и РФ — страны — победители во Второй мировой войне.

Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей добавил, что оценки, которые Дональд Трамп дает потерям СССР в Великой Отечественной войне, нельзя воспринимать всерьез.

