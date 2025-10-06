Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага явился на мероприятия по случаю 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции с георгиевской лентой. Соответствующая информация следует из трансляции, которую вел официальный YouTube-канал правительства страны.
Торжество состоялось на Дуклинском перевале, который находится на границе с Польшей. В боевых действиях тогда погибли около 20 тысяч красноармейцев, а также 1,8 тысячи человек из чехословацкого корпуса.
На мероприятии также присутствовали — президент Словакии Петер Пеллегрини, председатель парламента Рихард Раши, премьер-министр Роберт Фицо и другие политики.
До этого американский лидер Дональд Трамп высказался о том, что США выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.
Председатель Китая Си Цзиньпин, в свою очередь, считает иначе. По его словам, КНР и РФ — страны — победители во Второй мировой войне.
Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей добавил, что оценки, которые Дональд Трамп дает потерям СССР в Великой Отечественной войне, нельзя воспринимать всерьез.