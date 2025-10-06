Сдача ТехноГТО добавит баллов к ЕГЭ выпускникам Хабаровского края

В Хабаровске на базе Краевого центра образования пройдут очные сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО среди претендентов на золотые значки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такое тестирование включено в Национальную технологическую олимпиаду и реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации регионального министерства образования и науки, участники сдадут нормативы по кибербезопасности, применению беспилотников, электронике, фактчекингу, цифровой навигации, блогингу, технологиям игр и цифровому моделированию. Очные испытания стартуют 27 октября. Для получения допуска необходимо успешное прохождение не менее пяти онлайн-нормативов технологической грамотности — все они доступны по ссылке.
Отметим, что задания приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. При соблюдении всех условий запись на очную сдачу открывается в личном кабинете автоматически. Золотой знак отличия ТехноГТО получают участники, которые подтвердили свои знания, сдав успешно два очных норматива.
Напомним, что в 2025 году нормативы технологической грамотности включены в соответствующий проект приказа Минпросвещения России — благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. За золотой значок ТехноГТО будущие абитуриенты в 2026 году смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.