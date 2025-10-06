Сдача ТехноГТО добавит баллов к ЕГЭ выпускникам Хабаровского края

Напомним, что в 2025 году нормативы технологической грамотности включены в соответствующий проект приказа Минпросвещения России — благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. За золотой значок ТехноГТО будущие абитуриенты в 2026 году смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.