В Уссурийске выявили нелегальных мигрантов, работавших в кафе

В Приморском крае полиция провела проверку в двух кафе на улице Лимичевской в Уссурийске. Поводом стало подозрение, что там работают иностранные граждане с нарушениями миграционного законодательства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили шестерых мигрантов из стран Средней Азии, которые работали нелегально. Все они были доставлены в отдел полиции для составления протоколов.
Троим работникам кухни были выписаны штрафы за работу без необходимых разрешений. Еще трое иностранцев были оштрафованы за то, что занимались деятельностью, не соответствующей цели их въезда в Россию.
В настоящее время полиция устанавливает личность работодателя, который незаконно нанял мигрантов. В отношении него также планируется привлечение к административной ответственности.
Правоохранительные органы продолжают мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства в Приморском крае.