Бывший вице-мэр Иркутска Андрей Южаков возглавил областное правительство

Он уже входил в состав правительства области в качестве заместителя председателя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на пост председателя правительства региона назначен Андрей Владимирович Южаков, который до этого занимал должность вице-премьера. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства.

Новый руководитель родился в Ангарске в 1979 году. Его профессиональный путь начался в сфере журналистики: после окончания исторического факультета Иркутского государственного университета он работал корреспондентом на ангарском телевидении, а затем в городской газете «Вся неделя Ангарск».

— Первый опыт работы в органах власти он получил в 2007 году, став пресс-секретарем главы Ангарска. В дальнейшем Южаков занимал ответственные позиции в аппарате регионального отделения партии «Единая Россия» и в одной из крупных строительных компаний, — рассказали в правительстве.

Значительный опыт государственной службы он приобрел, занимая пост первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области, а затем работая в руководящем составе администрации Иркутска, где прошел путь от советника мэра до вице-мэра города. Перед своим новым назначением, с мая текущего года, Андрей Южаков уже входил в состав правительства области в качестве заместителя председателя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что педагог из Приангарья стал победителем конкурса «Директор года России».

