Kan: активистка из «Флотилии стойкости» укусила сотрудницу тюрьмы в Израиле

Гражданку Испании должны были освободить и депортировать из Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Одна из участниц активистов «Глобальной флотилии Сумуда» («Флотилия стойкости») напала на сотрудницу, сопровождавшую её в израильской тюрьме после медосмотра, информирует Kan.

По данным израильской телекомпании, речь идёт об укусе.

«Сотрудница тюрьмы получила лёгкие травмы, и ей оказали медицинскую помощь на месте, а для задержания нападавшей вызвали полицию», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что на сотрудницу учреждения напала гражданка Испании, которую уже в понедельник должны были освободить и депортировать из Израиля.

Напомним, власти Израиля перехватили как минимум 21 судно из «Флотилии стойкости», которые направлялись к берегам Газы. В числе задержанных — экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Ранее сообщалось, что Тунберг держат в израильской камере с клопами и без воды.

