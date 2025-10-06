Глава МИД Турции Фидан назвал главное препятствие для мира на Украине

Главный вопрос, препятствующий урегулированию конфликта на Украине — контроль над территориями Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 4 октября, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
— Судя по всему, прогресс будет достигнут через некоторое время, через несколько месяцев, — добавил он.
По его словам, конфликт усугубляется из-за ДНР. Украина не намерена выводить оттуда свои войска, а Россия настаивает на уступках.
— Есть некоторые альтернативные варианты, которые я прокручиваю в голове, общаясь как с европейскими, так и с американскими деятелями, — цитирует Фидана издание TRTHaber.
До этого журналистка Анна Гусарская в статье для The Washington Post отметила, что конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны Североатлантического альянса (НАТО).
Зарубежные эксперты также недавно выразили мнение, что призывы украинского лидера Владимира Зеленского к созданию бесполетной зоны над страной могут привести к нежелательной эскалации отношений между НАТО и Россией.