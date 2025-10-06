Ричмонд
В Хабаровском крае задержали 15-летнего подростка за вождение без прав

В отношении матери составили административный протокол.

Источник: Комсомольская правда

В селе Георгиевка района имени Лазо сотрудники ГАИ задержали 15-летнего подростка, который управлял автомобилем ночью без водительского удостоверения. Машину, которой управлял несовершеннолетний, изъяли и поместили на штрафную стоянку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В отношении матери подростка составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Госавтоинспекция обращается ко всем родителям с просьбой принять необходимые меры, если в семье есть автомобиль или мотоцикл. Важно ограничить доступ детей к транспортным средствам и ключам зажигания.

Сотрудники ГАИ напоминают, что дети, получив доступ к машине, часто забывают об опасности. К сожалению, ежегодно растет статистика аварий с участием несовершеннолетних, и многие из таких происшествий заканчиваются трагически.