В Хабаровском крае задержали 15-летнего подростка за вождение без прав

В селе Георгиевка района имени Лазо сотрудники ГАИ задержали 15-летнего подростка, который управлял автомобилем ночью без водительского удостоверения. Машину, которой управлял несовершеннолетний, изъяли и поместили на штрафную стоянку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В отношении матери подростка составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
Госавтоинспекция обращается ко всем родителям с просьбой принять необходимые меры, если в семье есть автомобиль или мотоцикл. Важно ограничить доступ детей к транспортным средствам и ключам зажигания.
Сотрудники ГАИ напоминают, что дети, получив доступ к машине, часто забывают об опасности. К сожалению, ежегодно растет статистика аварий с участием несовершеннолетних, и многие из таких происшествий заканчиваются трагически.