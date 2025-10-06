Ричмонд
Клад с драгоценностями обнаружили в Израиле: металлоискатель привел к 14-вековым монетам

Live Science: в Израиле кладоискатель-любитель нашел византийские монеты.

Источник: Комсомольская правда

В Израиле обнаружили 97 14-вековых монет. К богатству привел металлоискатель, принадлежащий кладоискателю-любителю Эди Липсману. Византийские сокровища найдены вблизи Тивериадского озера, пишет Live Science.

Как утверждается в материале, такое открытие Эди Липсман сделал еще в июле. Он рассказал об этом археологам. Тогда специалисты предположили, что монеты могли зарыть в землю в 614 году при вторжении армии Сасанидов в Византийскую Палестину.

«Прибор сработал, и я не мог поверить своим глазам. Монеты полезли из земли одна за другой», — поделился впечатлениями кладоискатель.

Интересное открытие сделали также, проведя раскопки в горах Ингушетии. Археологи нашли родовые захоронения в нетронутом виде. Ранее о местоположении склепов ничего известно не было.

