Клад с драгоценностями обнаружили в Израиле: металлоискатель привел к 14-вековым монетам

В Израиле обнаружили 97 14-вековых монет. К богатству привел металлоискатель, принадлежащий кладоискателю-любителю Эди Липсману. Византийские сокровища найдены вблизи Тивериадского озера, пишет Live Science.
Как утверждается в материале, такое открытие Эди Липсман сделал еще в июле. Он рассказал об этом археологам. Тогда специалисты предположили, что монеты могли зарыть в землю в 614 году при вторжении армии Сасанидов в Византийскую Палестину.
«Прибор сработал, и я не мог поверить своим глазам. Монеты полезли из земли одна за другой», — поделился впечатлениями кладоискатель.
