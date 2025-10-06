ТАСС: Состояние пострадавшей на Вилючинском вулкане туристки улучшилось

Женщину, которая пострадала при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, готовятся выписать из реанимации, её состояние стабилизировалось. Об том пишет ТАСС со ссылкой на медиков Елизовской районной больницы.
«Состояние стабильное, за ночь есть положительная динамика. Пациентка готовится к переводу из реанимации в травматологическое отделение больницы. Она морально подавлена, но физической угрозы здоровью нет», — сообщили в больнице.
Напомним, на Камчатке трое туристов сорвались со склона Вилючинского вулкана. Мужчина-участник восхождения при этом погиб, а девушка получила тяжёлые травмы. Позже стало известно, что она скончалась.
Третья участница восхождения не была травмирована, но получила сильное переохлаждение и была госпитализирована с обморожениями.
Что стало причиной гибели двух туристов на Вилючинском вулкане на Камчатке, читайте здесь на KP.RU. Предположительно, роковую роль могли сыграть непогода и афтершоки.