В Новосибирске водителей могут лишить прав за скрытие номера автомобиля

Водителям в Новосибирске, которые намеренно скрывают номерные знаки своих автомобилей, грозит серьезное наказание — лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет. Об этом сообщил автоэксперт Роман Чикун в интервью РИА Новости.
Чикун отметил, что Верховный суд изучает различные методы сокрытия номеров, включая использование бумаги или маскировку грязью и снегом. По словам эксперта, теперь водители практически не имеют шансов избежать наказания. Ранее за такое нарушение полагался лишь штраф в размере пяти тысяч рублей.
Эксперт также упомянул, что автомобилисты, которые модифицируют свои выхлопные системы и создают чрезмерный шум, могут получить штраф в размере 500 рублей. Однако этот штраф давно не останавливает нарушителей. В связи с этим в Госдуме обсуждается законопроект, который позволит регионам вводить штрафы до 30 тысяч рублей и фиксировать нарушения с помощью шумомеров.