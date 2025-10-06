В Новосибирске водителей могут лишить прав за скрытие номера автомобиля

Эксперт также упомянул, что автомобилисты, которые модифицируют свои выхлопные системы и создают чрезмерный шум, могут получить штраф в размере 500 рублей. Однако этот штраф давно не останавливает нарушителей. В связи с этим в Госдуме обсуждается законопроект, который позволит регионам вводить штрафы до 30 тысяч рублей и фиксировать нарушения с помощью шумомеров.