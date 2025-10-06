Ричмонд
Ряд услуг по газификации и газоснабжению перейдет в электронный вид с 1 марта 2026 года

Ряд услуг по газификации и газоснабжению перейдет в электронный вид с 1 марта 2026 года, сообщает правительство РФ в своем телеграм-канале.

Источник: Время

В их числе — заключение договоров на поставку газа и на техническое обслуживание оборудование. Это можно будет сделать через портал госуслуг, портал региональных услуг и на сайте газоснабжающей организации.

При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг.

«Для самостоятельного заключения договоров в электронном виде необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись», — говорится в сообщении.

Решение позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать ее по принципу одного окна.