Ряд услуг по газификации и газоснабжению перейдет в электронный вид с 1 марта 2026 года

В их числе — заключение договоров на поставку газа и на техническое обслуживание оборудование. Это можно будет сделать через портал госуслуг, портал региональных услуг и на сайте газоснабжающей организации.
При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг.
«Для самостоятельного заключения договоров в электронном виде необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись», — говорится в сообщении.
Решение позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать ее по принципу одного окна.