Назван ряд выплат, которые планируют проиндексировать с 1 апреля

Правительство России в этом году проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля. Кроме того, с 1 апреля на эту же величину был повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе: военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчики-испытатели и космонавты, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.