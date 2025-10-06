Назван ряд выплат, которые планируют проиндексировать с 1 апреля

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируют проиндексировать с 1 апреля 2026 года на 14,8%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026−2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму.
«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен… на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий», — указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
Правительство России в этом году проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля. Кроме того, с 1 апреля на эту же величину был повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе: военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчики-испытатели и космонавты, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.