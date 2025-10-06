Четыре российских аэропорта закрыли на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов: на вылет задерживаются 9 рейсов, а на прилёт — 12. Сообщается, что в небе над городом кружат по меньшей мере три самолёта из Антальи и два из Санкт-Петербурга, ожидая разрешения на посадку. Ограничения направлены на обеспечение безопасности полётов и носят временный характер.