Четыре российских аэропорта закрыли на приём и выпуск самолётов

«Аэропорты: Сочи, Н. Новгород (“Стригино”), Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:18 по московскому времени. Спустя 50 минут план «Ковёр» был введён также в воздушной гавани Краснодара «Пашковский».
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности экипажей и пассажиров при перелётах.
В аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов: на вылет задерживаются 9 рейсов, а на прилёт — 12. Сообщается, что в небе над городом кружат по меньшей мере три самолёта из Антальи и два из Санкт-Петербурга, ожидая разрешения на посадку. Ограничения направлены на обеспечение безопасности полётов и носят временный характер.
