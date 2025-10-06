Ричмонд
Четыре российских аэропорта закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 5 на 6 октября в четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика и Краснодара. Это следует из сообщений пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

Источник: Life.ru

«Аэропорты: Сочи, Н. Новгород (“Стригино”), Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:18 по московскому времени. Спустя 50 минут план «Ковёр» был введён также в воздушной гавани Краснодара «Пашковский».

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности экипажей и пассажиров при перелётах.

В аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов: на вылет задерживаются 9 рейсов, а на прилёт — 12. Сообщается, что в небе над городом кружат по меньшей мере три самолёта из Антальи и два из Санкт-Петербурга, ожидая разрешения на посадку. Ограничения направлены на обеспечение безопасности полётов и носят временный характер.

