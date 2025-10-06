«Это я ломаю систему»: Хегсет прокомментировал мем о росте заказов пиццы в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хегсет дал свой комментарий по поводу популярного мема о росте заказов пиццы в ведомство. Об этом в воскресенье, 5 октября, политик рассказал в эфире телеканала Fox News.
По его словам, он самостоятельно обеспечивает подчиненных необходимой провизией.
— Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать, — добавил министр.
Также Хегсет отметил, что осведомлен об аккаунте в социальной сети, который целенаправленно следит за заказами пиццы в ресторанах рядом с Пентагоном. После автор блога делает выводы о кризисных ситуациях и дополнительной работе сотрудников.
— Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему, — уточнил он.
Подобные заказы помогают чиновникам и военным получать питание во время задержек на работе, а также создают комический эффект в Сети, утверждает политик.
Недавно глава Пентагона в эфире телеканала Fox News ударил себя скейтбордом между ног, пытаясь исполнить трюк. Министр хотел наступить на него ногой, чтобы схватить руками.