В аэропорту Сочи из-за ограничений перенесли время вылета и прилета 24 рейсов

Помимо указанной воздушной гавани, в то же время работу приостановили также еще два аэропорта. Всего, по данным на 02:50, ограничения ввели в пяти авиагаванях. В их числе аэропорты в Геленджике, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Тамбове. В последнем ограничения действуют уже более пяти часов.