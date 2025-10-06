Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи из-за ограничений перенесли время вылета и прилета 24 рейсов

Ночью 6 октября в аэропорту Сочи задерживается вылет 11 рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Работу воздушной гавани Сочи ночью 6 октября ограничили. В связи с этим перенесено время вылета и прилета 24 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Так, в аэропорту задерживается вылет 11 рейсов. В их числе три — международные.

Время прилета изменилось также у 13 рейсов. Среди них три международных рейса. Ограничения в аэропорту Сочи действуют с 01:15 по Москве.

Помимо указанной воздушной гавани, в то же время работу приостановили также еще два аэропорта. Всего, по данным на 02:50, ограничения ввели в пяти авиагаванях. В их числе аэропорты в Геленджике, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Тамбове. В последнем ограничения действуют уже более пяти часов.