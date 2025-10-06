В аэропорту Сочи из-за ограничений перенесли время вылета и прилета 24 рейсов

Работу воздушной гавани Сочи ночью 6 октября ограничили. В связи с этим перенесено время вылета и прилета 24 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Так, в аэропорту задерживается вылет 11 рейсов. В их числе три — международные.
Время прилета изменилось также у 13 рейсов. Среди них три международных рейса. Ограничения в аэропорту Сочи действуют с 01:15 по Москве.
Помимо указанной воздушной гавани, в то же время работу приостановили также еще два аэропорта. Всего, по данным на 02:50, ограничения ввели в пяти авиагаванях. В их числе аэропорты в Геленджике, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Тамбове. В последнем ограничения действуют уже более пяти часов.