Щётки из троса, печи на 600 вольт: как трамвайное депо Владивостока готовит технику к зиме

Дух профессионализма и преданности делу витает в цехах депо. В сентябре один из сотрудников предприятия — водитель первого класса Александр Гулякин — принял участие во всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая» (18+). В общем зачете он занял 26 место из 44. Но для коллектива трамвайного депо этот результат стал предметом особой гордости. По словам Павла Калинина, их водитель впервые участвовал в столь масштабном соревновании и был вынужден выступать на незнакомом подвижном составе, которого нет во Владивостоке. Так что через год депо рассчитывает на более высокие результаты, а своим первопроходцем безмерно гордится. Примечательно, что, помимо управления трамваем, Александр также вносит свой вклад в подготовку техники, помогая красить транспортные средства.