Щётки из троса, печи на 600 вольт: как трамвайное депо Владивостока готовит технику к зиме

С приходом октября во Владивостокском трамвайном депо стартовал ответственный период подготовки техники к зиме. Если автомобилисты часто ограничиваются сезонной сменой резины, то здесь предстоит куда более сложная и многообразная работа. Корр. ИА PrimaMedia побывала в сердце городского электротранспорта и увидела весь процесс изнутри.
Предприятие, входящее в состав АО «Электрический транспорт», в четверг, 9 октября, отметит 113 лет со дня основания. Для коллектива это повод для гордости за старейшее хозяйство, жизнь которого они продолжают своими руками.
— Не каждый город сможет похвастаться такой датой. Для сравнения, московскому трамвайному депо 120 лет. А нашему скоро исполнится 113. Я думаю, это будет счастливая цифра. Сейчас город уделяет всё большее внимание электротранспорту. Администрация Владивостока и управление транспорта активно нам помогают, — рассказал начальник трамвайного депо Павел Калинин.
Дух профессионализма и преданности делу витает в цехах депо. В сентябре один из сотрудников предприятия — водитель первого класса Александр Гулякин — принял участие во всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая» (18+). В общем зачете он занял 26 место из 44. Но для коллектива трамвайного депо этот результат стал предметом особой гордости. По словам Павла Калинина, их водитель впервые участвовал в столь масштабном соревновании и был вынужден выступать на незнакомом подвижном составе, которого нет во Владивостоке. Так что через год депо рассчитывает на более высокие результаты, а своим первопроходцем безмерно гордится. Примечательно, что, помимо управления трамваем, Александр также вносит свой вклад в подготовку техники, помогая красить транспортные средства.
На балансе трамвайного депо Владивостока сегодня находится 12 трамваев. Из них к выходу на линию ежедневно подготавливаются 10 единиц, а еще две находятся в резерве. Некоторые вагоны городу подарила Москва — они более новые и удобные в обслуживании. В день один вагон перевозит в среднем 1 200 пассажиров. Чтобы обеспечить их бесперебойную работу в зимних условиях, сотрудники проводят целый комплекс мероприятий. Активная фаза работ продлится до конца ноября.
Одна из ключевых задач — подготовить снегоочиститель, который в депо ласково называют «Снежок». Именно эта машина отвечает за расчистку путей от сугробов. Корр. ИА PrimaMedia удалось проехать на нем по трамвайным путям — даже держась за поручни, устоять в кузове во время движения было непросто.
— Обычно мы чистим снег поздними вечерами, когда трамваев на путях уже нет. Однако во время сильного снегопада выходим на рельсы и днем. Правда, последние две зимы снегоочиститель у нас простаивал — снега практически не было. А так самыми заснеженными традиционно оказываются районы Луговой и парка Минного городка, — поделился заместитель директора по эксплуатации Сергей Молчанов.
Особого внимания требуют щетки снегоочистителя, которые лишь на первый взгляд кажутся меховыми. На самом деле, их вручную изготавливают из стальных тросов по уникальной местной технологии. С помощью мощного стального троса чистящий элемент — такой же трос толщиной 10 миллиметров — фиксируется на специальном барабане. Старая щетка демонтируется, а на ее место устанавливается новая. Эту технологию придумал и внедрил работник владивостокского трамвайного депо, мастер УТК Владимир Васильевич Мизин, когда возникла необходимость быстро и эффективно защищать пути от снежных заносов. Работа эта физически тяжела: трос настолько массивный, что его не поднять вручную даже вдвоем — для этого используется кран-балка.
В рамках подготовки к холодам также идет кропотливая регулировка дверей. Сотрудники депо проверяют, чтобы створки плотно прилегали и нигде не было сквозняков. Параллельно для комфорта пассажиров и водителей в трамваях проводится ремонт обогревательного оборудования. Сейчас, например, идет замена печи отопления в кабине водителя. Эта печь сама по себе компактна, но оригинальна и рассчитана на 600 вольт постоянного тока.
С кабиной все относительно просто: один отопительный блок снимается, и на его место монтируется другой. А вот с отоплением салонов все сложнее. Для доступа к системе приходится демонтировать сиденья и срывать внутреннюю обшивку борта, поскольку все трубы и радиаторы надежно спрятаны именно там.
Кроме того, сотрудники трамвайного депо заняты ремонтом тормозной системы и обслуживанием ходовой части. Чугунные колодки для трамваев отливают по специальному заказу в Хабаровске.
Отдельно стоит отметить, что в коллекции трамвайного депо Владивостока есть свои раритеты. Например, особый трамвай, который выходит на линию исключительно в праздничные дни.
Нельзя не обратить внимание и на рельсовый транспортер — мощную машину, предназначенную для перевозки рельсов и шпал. Интересно, что в прошлом его тоже использовали в праздники: внутри выравнивали пол и размещали целый оркестр, который разъезжал по городу с концертами.
Каждый трамвай здесь имеет свой собственный стиль, уникальные украшения и рисунки. Решение о том, как будет выглядеть транспорт, всегда принимается руководством предприятия по согласованию с мэрией. Так, один из вагонов украшен портретами героев Великой Отечественной войны, уроженцев Владивостока.