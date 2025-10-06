Спасатели эвакуировали травмированную туристку в ущелье Дарданеллы в Приморье

Еще одна спасательная операция в горах развернулась на Дальнем Востоке. На этот раз пострадала девушка в Приморском крае. Спасатели МЧС эвакуировали туристку, которая получила травму во время похода. ЧП произошло в ущелье Дарданеллы недалеко от Партизанска.