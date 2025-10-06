Спасатели эвакуировали травмированную туристку в ущелье Дарданеллы в Приморье

Еще одна спасательная операция в горах развернулась на Дальнем Востоке. На этот раз пострадала девушка в Приморском крае. Спасатели МЧС эвакуировали туристку, которая получила травму во время похода. ЧП произошло в ущелье Дарданеллы недалеко от Партизанска.
Девушка повредила ногу во время восхождения и не могла самостоятельно спуститься с горы. Ей потребовалась срочная помощь медиков.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники шестового пожарно-спасательного отряда МЧС России. Спасатели аккуратно зафиксировали пострадавшую на специальных носилках и бережно доставили ее по сложному горному рельефу до ожидавшей машины скорой помощи. После этого туристку передали медикам для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Накануне трагический спуск произошел на Камчатке. Двое туристов сорвались во время восхождения на Вилючинский вулкан. Мужчина погиб на месте, женщина скончалась позже от полученных травм. Третья участница, к слову, незарегистрированного похода, выжила, но получила сильное переохлаждение.