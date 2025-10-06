В Иркутской области ограничили интернет уже в 47 населенных пунктах

В Иркутской области продолжается расширение зон, где действует режим ограничения скорости мобильного интернета. На сегодняшний день такие меры введены уже на территории 47 населенных пунктов региона. Как ранее сообщала КП-Иркутск, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев 24 сентября.
Изначально замедление связи до 256 Кбит/с было введено в ряде районов Приангарья. Теперь же география ограничений значительно расширилась. В список вошли части самого Иркутска, включая район аэропорта, микрорайон Зеленый, территории авиазавода и Ново-Иркутской ТЭЦ, а также станции Батарейная и Горка.
При такой скорости пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями в мессенджерах и небольшими изображениями, но просмотр видео или загрузка объемных файлов становятся практически невозможны.
