Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области ограничили интернет уже в 47 населенных пунктах

При такой скорости пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжается расширение зон, где действует режим ограничения скорости мобильного интернета. На сегодняшний день такие меры введены уже на территории 47 населенных пунктов региона. Как ранее сообщала КП-Иркутск, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев 24 сентября.

Изначально замедление связи до 256 Кбит/с было введено в ряде районов Приангарья. Теперь же география ограничений значительно расширилась. В список вошли части самого Иркутска, включая район аэропорта, микрорайон Зеленый, территории авиазавода и Ново-Иркутской ТЭЦ, а также станции Батарейная и Горка.

При такой скорости пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями в мессенджерах и небольшими изображениями, но просмотр видео или загрузка объемных файлов становятся практически невозможны.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший вице-мэр Иркутска Андрей Южаков возглавил областное правительство.