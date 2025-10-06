Ричмонд
Краснодарский аэропорт приостановил прием и выпуск рейсов

Аэропорт Краснодара временно работает в ограниченном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 октября в воздушной гавани Краснодара ввели временные ограничения на полеты. Аэропорт приостановил прием и выпуск рейсов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт работает с ограничениями с 02:10 по Москве. В Росавиации напомнили, что, помимо введенных мер, в воздушной гавани полеты гражданских ВС выполняются только с 09:00 до 19:00, начиная с 11 сентября. Интенсивность перелетов составляет не более пяти операций в час.

«Аэропорт КРАСНОДАР (Пашковский). Введены временные ограничения (в дополнение к действующим) на прием и выпуск воздушных судов» — говорится в сообщении.

Кроме того, временно не работают аэропорты Сочи, Геленджика, Тамбова и Нижнего Новгорода.