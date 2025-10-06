Вооружённые силы Украины атакуют Рязань, работают расчёты ПВО

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов: на вылет задерживаются девять самолётов, а на прилёт — двенадцать. В ночь с 5 на 6 октября в четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика и Краснодара.