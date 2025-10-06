Мерц заявил, что беспилотники в небе над ФРГ не были боевыми

Беспилотники, которые якобы были обнаружены в воздушном пространстве Германии, осуществляли разведывательное наблюдение и не являлись боевыми, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.
«Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооружённым беспилотником. Это попытки шпионажа», — заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.
По словам главы правительства, власти ФРГ предпримут меры в связи с появлением БПЛА. Мерц также отметил, что у него есть мысли на счёт того, кто стоит за использованием дронов. Вместе с тем канцлер добавил, что это «только подозрения».
Напомним, вечером 2 октября в аэропорту Мюнхена на несколько часов были приостановлены полеты из-за обнаружения в воздушном пространстве нескольких БПЛА неизвестного происхождения. Немецкая газета Bild также сообщала, что дроны были замечены над «инновационным центром» бундесвера на аэродроме в городе Эрдинге. В ночь на 4 октября аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал полёты из-за беспилотников.