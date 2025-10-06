Мошенники придумали новую схему с аккаунтами на маркетплейсах: вот как похищают банковские данные

Аферисты придумали, как похитить банковские данные россиян, используя аккаунты на маркетплейсах. Схему раскрыло агентство РИА Новости.
Сообщается, что мошенник звонит жертве и спрашивает, как той удобнее получить посылку. Когда человек говорит, что не ожидает посылки, злоумышленник под предлогом проверки этой информации назвать код из смс.
Если жертва называет код, аферист получает доступ к её аккаунту на маркетплейсе и, соответственно, банковским данным.
Напомним, в последние годы участились случаи мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР) и под предлогом помощи выманивают у граждан деньги или персональные данные.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с файлами vcf для подмены контактов в телефоне.