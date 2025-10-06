Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники придумали новую схему с аккаунтами на маркетплейсах: вот как похищают банковские данные

Аферисты похищают данные на маркетплейсах под предлогом доставки посылок.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали, как похитить банковские данные россиян, используя аккаунты на маркетплейсах. Схему раскрыло агентство РИА Новости.

Сообщается, что мошенник звонит жертве и спрашивает, как той удобнее получить посылку. Когда человек говорит, что не ожидает посылки, злоумышленник под предлогом проверки этой информации назвать код из смс.

Если жертва называет код, аферист получает доступ к её аккаунту на маркетплейсе и, соответственно, банковским данным.

Также мошенники пугают россиян якобы новым налогом. В чём суть аферы, узнайте здесь на KP.RU.

Напомним, в последние годы участились случаи мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР) и под предлогом помощи выманивают у граждан деньги или персональные данные.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с файлами vcf для подмены контактов в телефоне.