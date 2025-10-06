Мерц заверил, что Германия примет меры в случае исключения Израиля из «Евровидения»

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сделал заявление по участию Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение». Он счел «скандалом» возможный недопуск страны до мероприятия. Об этом канцлер Германии заявил в беседе с телеканалом ARD.
Фридрих Мерц также заверил, что страна примет меры, если Израиль исключат из песенного конкурса. Политик назвал еврейское государство «частью» «Евровидения».
Канцлер ФРГ также отреагировал на план США по Газе. Он выразил надежду на его успешность. Политик призвал к скорейшему установлению мира в регионе.
Фридрих Мерц, кроме того, ответил на сообщения о БПЛА в небе над Германией. Он признал, что дроны оказались разведывательными. При этом всё ещё не ясно, откуда взялись беспилотники над аэропортом в Мюнхене, добавил политик.