Рубио: преемником Трамп может стать Джей Ди Вэнс

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Вэнс, если он примет решение баллотироваться», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом Fox News. Госсекретарь ответил на вопрос о том, хочет ли он баллотироваться в президенты в случае, если его попросит Трамп.
Ранее сообщалось, что Вэнс выразил готовность принять на себя обязанности главы государства, если с действующим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом что-то случится.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше