Рубио: преемником Трамп может стать Джей Ди Вэнс

Вэнс заявлял о готовности стать президентом, если с Трампом что-то случится.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Вэнс, если он примет решение баллотироваться», — сказал он.

Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом Fox News. Госсекретарь ответил на вопрос о том, хочет ли он баллотироваться в президенты в случае, если его попросит Трамп.

Ранее сообщалось, что Вэнс выразил готовность принять на себя обязанности главы государства, если с действующим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом что-то случится.

