Что происходит на юге Казахстана после сильного землетрясения

В ночь на 6 октября сразу в трех регионах — Шымкенте, Туркестанской и Жамбылской областях — почувствовали подземные толчки. В МЧС рассказали об обстановке в регионах, передает NUR.KZ.

Источник: otyrar.kz

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в командном центре министерства под председательством вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева прошло совещание с участием представителей госорганов по координации действий после землетрясения.

Специалистами филиала «Казселезащиты» проведено обследование наиболее опасных участков. Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено.

Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Напомним, сегодня ночью в трех регионах Казахстана почувствовали подземные толчки. Сильнее всего землетрясение ощущалось в Таразе и ряде населенных пунктов Жамбылской области — здесь расчетная интенсивность составила 4 балла, в Шымкенте и районах Туркестанской области — от 3 до 2 баллов.

После землетрясения при МЧС был создан оперативный штаб и открыта горячая линия. В МЧС отмечали, что обстановка в регионах стабильная.