В Иркутской области на трассе «Байкал» ограничили движение фур и автобусов

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» 6 октября 2025 года введен временный запрет на проезд для тяжелых грузовиков и автобусов. Как сообщили КП-Иркутск в ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ограничение действует с семи утра на участке с 45-го по 100-й километр. Причиной стали сильный снегопад и существенное похолодание.
— В настоящее время движение на этом отрезке дороги свободное, затруднений нет. Для поддержания порядка и безопасности работают экипажи ДПС. Одновременно три комбинированные дорожные машины проводят обработку покрытия, рассыпая противогололедные материалы. Это вынужденное решение принято для минимизации рисков аварий и предотвращения возможных ДТП, — отметили в пресс-службе ведомства.
Водителей просят по возможности отложить междугородние поездки. По прогнозам, снегопад должен прекратиться примерно к девяти часам утра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 6 октября в регионе ожидается ухудшение погоды.