В Иркутской области на трассе «Байкал» ограничили движение фур и автобусов

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» 6 октября 2025 года введен временный запрет на проезд для тяжелых грузовиков и автобусов. Как сообщили КП-Иркутск в ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ограничение действует с семи утра на участке с 45-го по 100-й километр. Причиной стали сильный снегопад и существенное похолодание.