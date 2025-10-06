В 2026 году россиян ждет рост страховых выплат: сколько составит максимальный размер

В России ожидается увеличение максимального размера ежемесячной страховой выплаты. Так, в 2026 году на эти нужды выделят свыше 104 миллиардов рублей. В результате максимальный размер выплаты составит 127 тысяч рублей. Такие данные заключены в проекте бюджета Соцфонда, пишет ТАСС.