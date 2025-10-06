В 2026 году россиян ждет рост страховых выплат: сколько составит максимальный размер

В России ожидается увеличение максимального размера ежемесячной страховой выплаты. Так, в 2026 году на эти нужды выделят свыше 104 миллиардов рублей. В результате максимальный размер выплаты составит 127 тысяч рублей. Такие данные заключены в проекте бюджета Соцфонда, пишет ТАСС.
Так, с 1 февраля максимально возможная страховая выплата будет равняться 127 218 рублям. Претендовать на нее могут работники, получившие травму на производстве.
В проект бюджета на 2026 год заложено 12,2 миллиарда рублей на расходы в области медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.
В стране также предложено внедрить систему пособий для людей, занимающихся домашним хозяйством. Они могут выплачиваться в соответствии с размером МРОТ.