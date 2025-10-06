Трамп назвал точную дату боя UFC на территории Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал дату проведения поединка UFC, который состоится на территории Белого дома. Трансляцию его заявления вели на сайте администрации президента США.
Глава государства на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния объявил, что грандиозное событие пройдет 14 июня 2026 года — в день рождения Трампа.
По предварительным данным, бой за звание чемпиона UFC будет развернут на лужайке перед Белым домом. Он также будет приурочен к 250-летию со дня подписания Декларации о независимости страны.
На данный момент нет точной информации об официальных разрешениях. Подробности турнира также не приводятся.
О предстоящем событии Трамп рассказал 4 июля. Американский лидер не раз посещал бои UFC. Он также довольно тесно общается с главой организации Дэйной Уайтом.
До этого президент США побывал на турнире UFC, где была исполнена композиция «Широка река» российской певицы Надежды Кадышевой. Под эту мелодию на ринг вышел боец Сергей Спивак, известный под прозвищем Полярный Медведь.