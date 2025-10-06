Ричмонд
FT: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен

Макрон подверг критике инициативу о постройке «стены дронов».

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон подверг критике председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и её инициативу о постройке «стены дронов», пишет Financial Times.

В материале уточняется, что Макрон «был особенно язвителен».

«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощрённее», — цитирует британское издание слова президента Франции.

Макрон раскритиковал фон дер Ляйен на саммите ЕС в Копенгагене. Это связано с тем, что французский лидер и ряд других европейских лидеров отнеслись «с большим недоверием». Они опасаются, что идея «рискует создать ложное впечатление полной защиты», схожее с «Железным куполом» в Израиле.

«Реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была такой же холодной, как Балтийское море», — говорится в публикации.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что в государствах ЕС раздувают истерику вокруг залёта неких беспилотных летательных аппаратов, а также анонсируют оборонные проекты с громкими названиями. Целью таких проектов является оправдание роста расходов на милитаризацию Европы за счёт падения уровня жизни населения.

