FT: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен

Макрон раскритиковал фон дер Ляйен на саммите ЕС в Копенгагене. Это связано с тем, что французский лидер и ряд других европейских лидеров отнеслись «с большим недоверием». Они опасаются, что идея «рискует создать ложное впечатление полной защиты», схожее с «Железным куполом» в Израиле.