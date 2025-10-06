Приставы не смогли взыскать с сервиса Pinterest штраф в 4 миллиона рублей

Исполнительное производство о штрафе в 4 миллиона рублей, который был наложен на сервис фотографий Pinterest, прекращено из-за того, что приставы не смогли взыскать деньги. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что производство прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей сайт Pinterest за то, что сервис отказался выполнять предписание Роскомнадзора по удалению противоправного контента.
Позже суд оштрафовал сервис фотографий Pinterest на четыре миллиона рублей по двум протоколам за неуплату предыдущих штрафов.
Кроме того, суд Москвы назначил штраф компании Google LLC в размере более 7 млн рублей за нарушение деятельности иностранных лиц в Сети.
Франция также оштрафовала Google на $378 млн из-за рекламы и использования куки.