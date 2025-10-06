Ричмонд
Anadolu: экоактивистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию

Вместе с Тунберг израильская сторона собирается выдворить в Грецию ещё 164 человека.

Источник: Аргументы и факты

Шведская экоактивистка Грета Тунберг 6 октября будет депортирована в Грецию из Израиля, где она оказалась после задержания военными участников «Глобальной флотилии Сумуда» (Флотилия стойкости), сообщило турецкое агентство Anadolu.

По данным журналистов, вместе с ней израильская сторона собирается выдворить ещё 164 человека.

«Тунберг прибудет в Грецию вместе с гражданами Греции, которые также были задержаны Израилем после участия во флотилии», — уточняется в публикации.

Напомним, ранее власти Израиля сообщили, что перехватили суда из «Флотилии стойкости», которые направлялись к берегам сектора Газа. Активисты, которые находились на лодках, были задержаны и доставлены в израильский порт.

Газета The Guardian написала, что Тунберг, которая оказалась в тюрьме, заявила о тяжёлых условиях содержания. Экоактивистку якобы поместили в камеру с клопами, и у неё началось обезвоживание из-за нехватки воды и пищи.

