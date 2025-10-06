Перечислены выплаты, которые планируется проиндексировать с 1 апреля

Социальные пенсии получают россияне без трудового стажа или с недостаточным стажем для назначения страховой пенсии, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца. В этом году такие выплаты уже повышались на 14,75%, вместе с пенсиями военнослужащих по призыву, ветеранов и граждан, пострадавших от радиационных катастроф.