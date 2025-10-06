Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведенные в США, испытывают трудности с перехватом российских ракет над территорией Украины. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в The Washington Post (WP).
— Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние удары, — уточнили в материале.
Несмотря на это, ЗРК Patriot все еще остается единственной системой, у которой есть возможность сбивать российские баллистические ракеты.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву разрушат позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона.
До этого глава государства также подчеркнул, что Россия будет сбивать ракеты Tomahawk. Он добавил, что такое оружие способно нанести ущерб стране.
По данным газеты The Wall Street Journal, американские власти в течение нескольких лет негласно содействуют развитию производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.
Кроме того, недавно администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе.