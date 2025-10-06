В Новосибирске можно получить единовременную выплату в 35 тысяч рублей

В регионе уже действует система поддержки, объединяющая разные виды выплат от помощи беременным женщинам на ранних сроках до пособий на детей и подростков до 17 лет. Основное требование — доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, а её трудоспособные члены должны быть заняты или иметь уважительные причины, по которым они не работают.